Ferrara ironizza: “Viola Park più visitato degli Uffizi, attesi a vederlo Draghi, Trump e Obama”

Come ogni settimana è tempo dell’editoriale molto ironico del giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione. Questo il suo divertente parere:

“Continuano intanto le visite eccellenti al Viola Park, ormai pronto a contendere agli Uffizi lo scettro di attrazione turistica più visitata d’Italia. E’ stata la volta del Presidente della Fifa Infantino, che ha elogiato la Fiorentina (e ne siamo orgogliosi) e negato l’ipotesi del mondiale ogni due anni, anche perché, a occhio, l’Italia non si qualifica lo stesso. Il tutto mentre la Uefa scopre il Salary cap dopo aver scoperto che da uno dei due rubinetti in bagno esce acqua calda. Buongiorno Uefa. In esclusiva l’elenco dei prossimi visitatori al Viola Park: Bob Dylan, Obama, Iakovenko, Trump, Mario Draghi, Octavio, Nedved, i Red Hot Chily Peppers, i Neri per caso, Wolski e Frate Cionfoli”.

