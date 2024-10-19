Ferrara: "Gudmundsson e Kean come Batistuta e Baiano o Mutu e Gilardino"

Il noto giornalista ha parlato della coppia Viola su cui poggia tutto l'attacco gigliato e da cui partono le ambizioni di alta classifica

Su La Nazione Benedetto Ferrara ha commentato la coppia di attacco della Fiorentina Gudmundsson e Kean: "Sono due attaccanti che piacciono a noi perchè è una coppia molto completa con un 10 che ha talento da vendere, si gira, si smarca e si accende ed un 9 di grande carattere e fame che finalmente ha trovato chi punta su di lui, tra le coppie del passato ritrovi Baggio e Borgonovo, Batistuta e Baiano e Gilardino e Mutu. E' vero che c'è ancora tanto da dimostrare sul campo, però l'artista fenomeno e il lottatore senza paura sono un esempio per le ambizioni della Fiorentina".

https://www.labaroviola.com/le-probabili-di-lecce-fiorentina-kean-ce-confermati-comuzzo-e-ranieri-kouame-con-gud-e-colpani/273133/