Ferrara: "De Gea si è preso le chiavi della difesa, in Italia pochi forti come lui"

Il noto giornalista ha commentato le ottime prestazioni di tutto il gruppo viola ed in particolare ha elogiato alcuni singoli

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Benedetto Ferrara che ha parlato del momento viola e della sfida di domani contro il Genoa: "La Fiorentina vive un momento magico, sta segnando tanto e riesce ad esprimersi ad alti livelli, la classifica non è stata bella così da tanto tempo, bisogna continuare a sognare il più possibile perché l'entusiasmo è la miglior benzina e ti permette di andare oltre i limiti. Domani la Fiorentina gioca contro una squadra meno forte che ha tanti problemi fisici e societari, non bisogna sottovalutare nessuno però questa squadra è superiore in tutto. Marassi è un campo difficile perché c'è un pubblico caldo che spinge tanto, la Fiorentina dovrà essere brava a far capire chi comanda."

Su Palladino: "L'allenatore è riuscito a mettere su un bel gruppo, dopo un iniziale periodo di difficoltà, ha capito che doveva cambiare ed ha apportato delle correzioni necessarie. La squadra è serena, sta vivendo un bel momento e tutti hanno voglia di giocare di questo ha tanto merito lui.

Su De Gea: "Poteva essere un grande dubbio dopo l'inattività, ma invece è una bella certezza per tutti. Portiere esperto, capace e un vero leader per tutti, un esempio da seguire."

Su Kean: "Era lecito avere dei dubbi perché Pradé aveva detto che sarebbe arrivato un grande attaccante e poi è arrivato lui. Dopo un anno brutto alla Juve senza segnare, i dubbi erano normali, ora sta smentendo gli scettici."

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