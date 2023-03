Felipe Dal Bello: “Il pressing di Cabral aiuta tutti: adesso fa reparto da solo. Amrabat un cagnaccio”

L’ex difensore della Fiorentina Felipe Dal Bello è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Viola, ecco le sue dichiarazioni:

“Rientro di Milenkovic? Per la sua struttura fisica ci mette un pochino per tornare in forma ma è un giocatore così esperto e forte che non ci metterà tanto.

Difesa Fiorentina? Io credo nella condizione atletica perchè per fare il gioco di Italiano ci vuole sempre pressione. L’attenzione che ho visto da parte di Cabral sulla pressione aiuta poi tutta la squadra e tutti i reparti anche la difesa.

Mandragora e Amrabat? Il primo è un giocatore che non si vede tanto ma è molto importante. Si vede nel momento che un compagno ha bisogno. Amrabat poi invece è un cagnaccio davanti alla difesa.

Cabral e Dodò? Il terzino lo conoscevo già e mi aveva già fatto grande impressione. Cabral è un giocatore anche di movimento e possiamo dire che fa reparto da solo.”

