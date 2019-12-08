Feeling Chiesa-Fiorentina ritrovato grazie alla dichiarazione "Fede non sarà fatto prigioniero"

Oggi negli 11 titolari tornerà Federico Chiesa. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il motivo del feeling ritrovato tra Chiesa e la Fiorentina è nella dichiarazione dei dirigenti viola a pap...

Oggi negli 11 titolari tornerà Federico Chiesa. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il motivo del feeling ritrovato tra Chiesa e la Fiorentina è nella dichiarazione dei dirigenti viola a papà Enrico "Federico non sarà fatto prigioniero". Il duo Barone-Pradè nei prossimi giorni lavorerà all'individuazione di una base d'accordo per il prolungamento del contratto poi si dovrà valutare anche l'arrivo di eventuali cifre mostre che potrebbero arrivare per Federico, quanto i viola riusciranno a crescere nel rendimento questi mesi e l'esito dell'Europeo Under 20 che disputerà con la Nazionale maggiore.