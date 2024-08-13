Febbre Fiorentina, a Parma esodo viola, aperti ai tifosi anche i cancelli del Viola Park
Viola Park aperto ai tifosi per l'esordio col Parma. La Fiorentina vuole fidelizzare sempre di più i suoi sostenitori
Sabato 17 agosto alle ore 18:30 la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino esordirà in campionato contro il Parma al Tardini. Il settore ospiti riservato ai tifosi viola va verso il tutto esaurito ed anche per questo la società ha intenzione di aprire i cancelli del Viola Park per consentire l'accesso ai suoi sostenitori. Di seguito il comunicato della società viola diramato sui propri canali ufficiali:
13 agosto 2024
Informiamo i nostri tifosi che sarà possibile assistere alla visione della partita contro il Parma presso gli schermi degli Sports Bar del Viola Park. Le prenotazioni saranno attive da oggi pomeriggio ore 15:00 al seguente link: https://acffiorentinavp.vivaticket.it/index.php
Per l’acquisto è necessario essere possessori della INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD (max 2 titoli per ogni tessera)
Compreso nel biglietto:
- INGRESSO BAR MAGLIA VIOLA
- PARCHEGGIO
- PANINO
Ingresso a partire dalle ore 17.30
Castrovilli: “Sto bene, ho voluto fortemente la Lazio dopo due anni e mezzo di buio totale”
https://www.labaroviola.com/castrovilli-sto-bene-ho-voluto-fortemente-la-lazio-dopo-due-anni-e-mezzo-di-buio-totale/264070/