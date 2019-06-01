"Fatta con Commisso. Antognoni sarà operativo e avrà un ruolo importante, Chiesa resta alla Fiorentina"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva: "C’è Commisso in dirittura d’arrivo’. Commercialisti e avvocati sono al lavoro. Un’alternativa c’è ma molto distaccata da Commisso. Della Valle e Commisso s...

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2019 14:07

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