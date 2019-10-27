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Fallo netto non visto su Sottil e gol della Lazio? La Fiesole canta: "Lega Italiana figli di..."

Sta facendo molto discutere il mancato fallo fischiato su Sottil che poi ha portato al vantaggio della Lazio, al termine della gara la Curva Fiesole ha cantato contro il potere della Lega il coro: "Le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 00:01
Fallo netto non visto su Sottil e gol della Lazio? La Fiesole canta: "Lega Italiana figli di..." - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sta facendo molto discutere il mancato fallo fischiato su Sottil che poi ha portato al vantaggio della Lazio, al termine della gara la Curva Fiesole ha cantato contro il potere della Lega il coro: "Lega Italiana figli di p...". Di certo un episodio che non sarà presto dimenticato dalla tifoseria viola e non solo.

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