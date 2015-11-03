Notizie Lega Italiana Fiorentina

Dazn nei guai, gonfiato ascolti tv. 8 milioni di spettatori fantasma. Anche Fiorentina-Torino
07 ottobre 2021 17:17
Basile: "Gli arbitri italiani non sbagliano per la pressione ambientale ma per le maglie"
28 giugno 2020 09:20
Basile: "In Italia non c'è un classe dirigente che decide in autonomia ma una classe diretta da qualcuno"
29 febbraio 2020 17:23
Basile: "Se l'arbitro diventa puro notaio oltre a mortificare il proprio ruolo perde potere"
13 febbraio 2020 21:53
Fallo netto non visto su Sottil e gol della Lazio? La Fiesole canta: "Lega Italiana figli di..."
28 ottobre 2019 00:01
Gravina: "Mi piace chi punta sui giovani come la Fiorentina. La VAR va migliorata. Parlerò con Nicchi..."
09 ottobre 2018 12:27
CARA LEGA, NON DOVREBBERO PENSARCI I TIFOSI: FERMATE IL CAMPIONATO!
16 agosto 2018 14:41
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