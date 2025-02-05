Fagioli saluta la Juventus e i tifosi: "Difficile andare via. Qui mi sono allenato con i grandi campioni"

Nicolò Fagioli è stato l'ultimo acquisto, l'ultima operazione della sessione invernale della Fiorentina. Dopo il passaggio in viola dalla Juventus, ha voluto salutare i tifosi bianconeri con una lette...

Nicolò Fagioli è stato l'ultimo acquisto, l'ultima operazione della sessione invernale della Fiorentina. Dopo il passaggio in viola dalla Juventus, ha voluto salutare i tifosi bianconeri con una lettera. Queste le parole del centrocampista:

"È arrivato il momento di salutare.

È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo.

Sono stati 11 anni fantastici.

Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore.

Sono volati !

Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, Dybala, Bonucci, Di Maria, Marchisio, Barzagli, Danilo, Alex Sandro, Juan, Tek e scusate se ne dimentico qualcuno.

Tutti i miei compagni in questi con cui lascio ricordi bellissimi e amicizie vere… mi mancherete!

Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia.

Voglio ringraziare la società e tutti i direttori che hanno lavorato in questi anni di Juve.

Un immenso grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte come magazzinieri, dottori, fisioterapisti, stampa, team Menager, preparatori atletici a cui sono e sarò sempre affezionato.

E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli.

Sono eternamente grato a loro.

E come mi ha sempre detto il presidente ANDREA AGNELLI….FINO ALLA FINE".

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