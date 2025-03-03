Fagioli: "Kean è un grande giocatore ed un amico, è anche merito suo se sono qua"

L'ex Juve esalta il centravanti viola, è anche grazie a lui, compagno di tante battaglie in bianconero, che ha deciso di trasferirsi a Firenze

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esaltando Moise Kean, con cui già giocava alla Juventus: "Sicuramente arrivava da un periodo un po' difficile perché giocava un po' meno, è venuto qua e lo ha fatto alla grande, si è confermato un grande giocatore come ha dimostrato di essere. Sono felice per lui perché comunque è un amico, ho fatto tanti anni insieme a lui e sta facendo una stagione straordinaria".

Ha avuto un ruolo decisivo nella sua scelta di venire alla Fiorentina?

"Sicuramente c'è stato anche il suo zampino perché mi ha fatto 2-3 chiamate, mi ha convinto, mi ha parlato benissimo della città, della squadra, dei compagni e della società. Quindi è anche merito suo se sono qua".

Lo riporta tuttomercatoweb.com