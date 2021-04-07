Facchinetti: "Commisso rialzerà la Fiorentina. Firenze deve avere una squadra degna del suo nome"

Le parole di Roby Facchinetti ai microfoni del Pentasport in occasione di Fiorentina-Atalanta

Roby Facchinetti, famoso cantautore e volto dei Pooh, è intervenuto al Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione di Fiorentina-Atalanta in programma Domenica ore 20.45. Ecco le sue parole:

FIRENZE "Ho abitato tanti anni a Firenze, nei pressi di Pontassieve, in quella casa sono nati tanti album dei Pooh. Sono tifoso atalantino ma il legame con Firenze lo porto nel cuore. Ho assistito anche a gare al Franchi".

FIORENTINA "Parliamo di Firenze, una delle città più belle al mondo, deve avere una squadra degna di tale nome. La Fiorentina si deve risollevare perché ha una storia importantissima e deve mantenere il suo prestigio. A volte nel calcio, come nella vita, ci sono momenti positivi e negativi ma sono sicuro che con Commisso si rialzerà presto".

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