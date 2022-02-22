Ex ds Barcellona: ''Volevamo Vlahovic già due anni fa in prestito ma non è stato possibile''

L'ex direttore sportivo del Barcellona Ramon Planes ha parlato a Sky rivelando un interessamento dei blaugrana in passato per Vlahovic.

L'ex direttore sportivo del Barcellona Ramon Planes ha rilasciato un'intervista a Sky durante la quale ha rivelato un retroscena relativo a Dusan Vlahovic, queste le sue parole: ''Vlahovic è fortissimo, volevamo portarlo al Barcellona già due anni fa con la formula del prestito ma poi non se ne fece nulla''.

ALLEGRI: ''VLAHOVIC NON HA MAI AVUTO PRESSIONI, NON SI ERA MAI TROVATO UNA PAGINA DI GIORNALE COSI''

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