Notizie Planes Fiorentina

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Ex ds Barcellona: ''Volevamo Vlahovic già due anni fa in prestito ma non è stato possibile''

22 febbraio 2022 17:32

Dalla Spagna rivelano, offerta Fiorentina per Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona

09 dicembre 2021 12:00

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