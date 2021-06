Estevez piace alla Fiorentina, il pupillo di Italiano di proprietà dell’Estudiantes costa 6 milioni

Scheda tecnica di: Nahuel Estevez

Nazionalità: Argentina.

Nato il 14/11/1995.

Altezza 1,83.

Peso 70kg.

Ruolo: Centrocampista.

Estevez, con l’arrivo a Firenze di Vincenzo Italiano può rientrare nei giocatori che l’ex tecnico dello Spezia chiederà alla società viola, piace tanto alla Fiorentina, è di proprietà dell’Estudiantes, il suo valore si aggira sui 6 milioni di euro. In questa stagione ha giocato proprio alla corte di Vincenzo Italiano nello Spezia, un prestito con diritto di riscatto non esercitato dal club ligure. Il nuovo direttore viola Burdisso lo conosce bene e lo sta monitorando, pronto a sferrare l’affondo decisivo.

Questa la sua scheda tecnica fornita da Michele Fratini

Estevez può ricoprire tutte le mattonelle (posizioni) del centrocampo (linea mediana). Centrocampista dotato di una buonissima tecnica, molto bravo a distribuire il gioco, il suo piede naturale è il destro ma utilizza spesso anche quello debole ossia il sinistro. Tra le sue doti si evidenziano; grinta (ghigna agonistica, un buon lancio lungo raggio, molto preciso (con le dovute proporzioni ricordando Veron) e potente, ottimi inserimenti in area avversaria, protezione della palla. Ad aggiungere il suo repertorio altre 2 doti fondamentali per un centrocampista. Si diverte nel creare assist per i propri compagni e soprattutto cerca spesso il tiro dalla distanza, caratteristica fondamentale per giocare in quel ruolo perché va ad evidenziare una grande personalità. Deve migliorare nel gioco aereo. Lo stesso mister Italiano ha creduto moltissimo in lui quest’anno schierandolo con continuità ed assegnandoli un ruolo importante come “sarto” di centrocampo.

