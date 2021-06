Annuncio di Italiano alla Fiorentina? Ritardo per via di bonifici da effettuare, pagamento clausola

Vincenzo Italiano è virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina da ormai 48h, quando nel primo pomeriggio di martedi è arrivata la fumata bianca. Il comunicato ufficiale ACF con la comunicazione del nuovo tecnico però sta ritardando, in un primo momento sembrava potesse arrivare nella giornata di ieri ma ancora questo non è accaduto, il motivo è molto semplice, la Fiorentina, avendo scelto di pagare la clausola, da pagare attraverso il tecnico, deve effettuare il bonifico all’allenatore che poi a sua volta deve girare il pagamento alla società Spezia. Fatto questo vanno sistemati tutti gli aspetti burocratici della faccenda compreso quello dello staff di Italiano che passerà tutto in viola. Ecco, risolto tutto questo, si procederà per l’annuncio ufficiale. Solo questione di documenti. Ma ormai Italiano è l’allenatore della Fiorentina da due giorni e sta iniziando a programmare il futuro.

Flavio Ognissanti

