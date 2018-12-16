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Emergono i dettagli sull'incontro tra tifosi e squadra. La richiesta della Fiesole ai giocatori...

Emergono i particolari riguardo all'incontro tra tifosi e squadra avvenuto negli ultimi giorni, il messaggio della Curva viola è stato: "Noi ci siamo e ci saremo, almeno fino a quando voi ci metterete...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 11:33
Emergono i dettagli sull'incontro tra tifosi e squadra. La richiesta della Fiesole ai giocatori... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Emergono i particolari riguardo all'incontro tra tifosi e squadra avvenuto negli ultimi giorni, il messaggio della Curva viola è stato: "Noi ci siamo e ci saremo, almeno fino a quando voi ci metterete il cuore e rispetterete la maglia“.

La Fiesole dimostra di essere ancora una volta la più convola a intervenire quando la Fiorentina camion sul filo e rischia. Oggi partita davvero ad alto rischio, una vittoria e la classifica torna ad essere europea, una sconfitta e il grigiore assoluto risucchierà Pioli e la sua squadra. All’incontro erano presenti i tifosi appartenenti all’Unonoveduesei e al Marasma.

Poche parole, ma chiare: “A Reggio non ci siete piaciuti. Un’ora e oltre inguardabili e poi il finale. Non vi lasciamo soli. Noi crediamo in voi, nella lezione di Astori. Noi non veniamo per un saluto alla maglia o per far colazione, ma chiediamo cuore, rabbia, impegno".

La Fiesole tiferà, il patto è rinnovato, anche se c’è aria da ultima occasione, una delusione farebbe danni inenarrabili. Nel patto non c’entrano i Della Valle, il rapporto tra ultras e proprietari rimane profondamente e probabilmente per sempre lesionato. Questo è quello che scrive Rialto sul Corriere dello Sport

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