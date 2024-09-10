Emergenza per Gasperini verso la Fiorentina: lavoro individuale per Zaniolo, Kolasinac e Djimsiti

Gasperini dovrà valutare le condizioni di Zaniolo, Kolasinac, Djimsiti e Sulemana, giocatori che hanno svolto lavoro individuale quest'oggi

Prosegue la preparazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato in programma domenica 15 settembre alle ore 15 contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. Nella giornata di oggi sono rientrati a Zingonia i primi giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali: fra questi gli azzurri Marco Brescianini che ha lavorato in gruppo, così come Mateo Retegui, mentre Raoul Bellanova ha svolto lavoro di scarico dopo i 63 minuti giocati ieri sera con la maglia dell'Italia nel successo su Israele.

Rientrati in gruppo anche altri nazionali come Charles De Ketelaere, Isak Hien, Lazar Samardic e Mario Pasalic, mentre i giocatori reduci dagli infortuni proseguono nei rispettivi programmi concordati con lo staff della Dea.

Nicolò Zaniolo e Ibrahim Sulemana hanno svolto lavoro individuale sul campo, mentre per i difensori Sead Kolasinac e Berat Djimsiti lavoro individuale ma senza mettere piede sul terreno di gioco. Ancora solo terapie, invece, per Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, col difensore che è ovviamente più avanti nel percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio rispetto all'attaccante. Per la giornata di domani la banda nerazzurra è attesa da una nuova seduta pomeridiana, con Gasperini che come detto continuerà a preparare la sfida contro la Fiorentina per una pronta ripartenza in campionato. Lo scrive TMW.

BOVE TITOLARE CON L'U21

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