Labaro Viola

Notizie Kolasinac Fiorentina

Emergenza per Gasperini verso la Fiorentina: lavoro individuale per Zaniolo, Kolasinac e Djimsiti

10 settembre 2024 18:32

Emergenza in difesa per Gasp verso la Fiorentina: Djimsiti out, Kolasinac in dubbio. Hien e Toloi ok

07 settembre 2024 15:35

Archivio

Esplora l'archivio di Kolasinac

Sett. 37 Sett. 36