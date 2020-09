Emendamento sblocca stadi, il Senato l’ha approvato. Ora passa alla Camera, votazione entro il 15

Ottime notizie per la Fiorentina e per tutte lo società calcistiche che hanno voglia di investire per l’ammodernamento degli stadi. Dopo l’approvazione arrivata nella giornata di ieri (LEGGI QUI), il Senato oggi ha approvato l’emendamento sblocca stadi contenuto all’interno del DL Semplificazioni. Ora esso tornerà alla Camera per il voto definitivo, il quale arriverà entro il 15 settembre, di fatto si tratta solamente una formalità. I viola potranno quindi tenere in considerazione anche l’ipotesi di un restauro dell’Artemio Franchi e di una riqualifica di Campo di Marte.