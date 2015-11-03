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Notizie Sblocca Stadi Fiorentina
Sblocca stadi, gli aspetti sportivi e finanziari scavalcano quelli architettonici, svolta storica
12 settembre 2020 11:14
Emendamento sblocca stadi, il Senato l'ha approvato. Ora passa alla Camera, votazione entro il 15
04 settembre 2020 18:24
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