Ecco perchè per la Fiorentina pagare tre allenatori e un top come Sarri sarebbe un vantaggio economico

Una delle perplessità che avrebbe la Fiorentina nell’ingaggiare un nuovo tecnico, molto costoso come Sarri, è che a libro paga ci andrebbero tre allenatori. Di cui uno molto costoso. Infatti, la Fiorentina, oltre a Sarri, dovrebbe pagare fino a giugno 2021 anche Iachini e Montella, che hanno un contratto ancora in essere con club viola.

Costo insostenibile? Spesa troppo elevata?

Be sicuramente non sarebbe un costo da sottovalutare, ma potrebbe portare dei benefici che non solo potrebbe diminuire i costi, ma anzi rappresentare un vantaggio per la Fiorentina.

Un vantaggio? E in che modo?

Be’ la risposta è molto semplice. La viola che ha avuto gestioni tecniche davvero imbarazzanti, rischia di avere svalutato tantissimo il proprio parco giocatori. Tant’è che continuando di questo passo talenti apprezzati come Vlahovic, Lirola e Kouamè, potrebbero vedere presto dimezzato il proprio valore di mercato. Ecco allora che una nuova gestione tecnica, se pur molto costosa potrebbe rappresentare un vantaggio economico. Basti vedere come Juric ha valorizzato giocatori a Verona, facendo guadagnare decine e decine di milioni alla società scaligera in un solo un anno.

Un allenatore che fa giocare bene una squadra, sarà sempre un valore aggiunto nel calcio e mai un costo superfluo. Perchè con un progetto serio e convincente, non solo la società raggiunge i propri obiettivi e guadagna credibilità, ma anche i conti fioriscono e ne risentono in maniera positiva.

Lorenzo Bigiotti

