Ecco chi è Jordan Veretout, il centrocampista francese ad un passo dalla Fiorentina

Veretout: una breve ma dettagliata descrizione del giocatore vicino alla Fiorentina, con tanto di video con alcune delle sue giocate.

Jordan Veretout è molto vicino alla Fiorentina. 24 anni (data di nascita 1 Marzo 1993), francese (177 cm per 67 kg), ha militato con buoni risultati in tutte le nazionali giovanili del suo Paese (Under 18, 19, 20 e 21), collezionando in tutto in partite ufficiali 44 presenze e 5 goal.

Centrocampista centrale dai piedi buoni (infatti può fungere tranquillamente da regista), tanto da essere spesso l'incaricato di calci d'angolo, calci di punizione ed è un rigorista infallibile. E' stato impiegato in passato anche come trequartista. Tra le sue doti migliori sicuramente c'è la capacità di effettuare degli ottimi assist.

Titolare nella Serie B francese con il Nantes da quando ha 18 anni, arriva in Ligue 1, sempre con la maglia del Nantes e da titolare, a 20 (7 goal 3 stagioni fa, nel suo secondo anno nella Serie A francese, grazie ad alla posizione assunta spesso da trequartista appunto).

Due stagioni fa viene acquistato dall'Aston Villa per circa 10 milioni di euro, ma la retrocessione della squadra inglese (da compagno di squadra del viola Sanchez) porta alla cessione dello stesso calciatore al Saint Etienne in Francia, in prestito, dove disputa una buona stagione (da mezzala, migliorando tanto anche negli inserimenti), tanto che i francesi lo stavano per acquistare a titolo definitivo prima dell'intervento della Fiorentina, che ha presentato un'offerta più alta sia all'Aston Villa (quasi 7 milioni di euro), che al calciatore stesso in fatto di ingaggio.

Potrebbe insomma essere Jordan Veretout il dopo Vecino alla Fiorentina (ma ancora non c'è accordo tra Fiorentina ed Inter sulle modalità di pagamento della clausola). Caratteristiche diverse tra i 2, più regista il francese, molto più bravo negli inserimenti l'uruguaiano. Non un top, ma un giocatore giovane e ben considerato dagli addetti ai lavori, se vogliamo più simile a Borja che non a Vecino stesso.

Vi lasciamo con un video che racchiude alcune delle sue giocate.

Giancarlo Sali