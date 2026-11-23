È stato l'acquisto più oneroso della storia del Bologna, ma non convince. Piccoli può tornare al Cagliari

Arrivato in rossoblù in estate dalla Fiorentina in prestito con obbligo fissato a 18 milioni + 2 di bonus, la sua avventura può già essere al capolinea

Per sostituire Mendy, oltre al nome di Francesco Camarda del Milan, il ds cagliaritano Accardi avrebbe aggiunto al taccuino Roberto Piccoli oggi in forza al Bologna dove ha totalizzato una sola rete in 8 presenze.



Complici infortuni e una riscoperta di Odgaard, l’ex giocatore di Atalanta e Fiorentina con Palladino potrebbe vedere meno il campo.



Piccoli è arrivato nel capoluogo emiliano la scorsa estate in prestito con obbligo a 18M + 2 di bonus in caso di salvezza (l’acquisto più oneroso della storia, non calcolando il complesso affare Zirkzee). Lo riporta Pianeta Bologna.