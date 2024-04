Per la partita contro i liguri, Bonaventura è tornato in gruppo, Arthur e Nico Gonzalez stanno rientrando in pianta stabile dopo le ultime noie. Dunque, buone notizie per l’allenatore viola, che dovrà però gestire questi tre elementi in vista del finale di stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LE PAROLE DI FLACHI