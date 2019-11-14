Labaro Viola

È arrivato il momento di Zurkowski. A Verona è quasi certo il suo debutto da titolare a centrocampo

Oggi La Repubblica, considera la gara del Bentegodi, un possibile palcoscenico per Symon Zurkowski, centrocampista polacco arriva in estate, che per il momento ancora non si è messo in mostra:Quella d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 10:06
È arrivato il momento di Zurkowski. A Verona è quasi certo il suo debutto da titolare a centrocampo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Montella
Verona
Zurkowski
Condividi

Oggi La Repubblica, considera la gara del Bentegodi, un possibile palcoscenico per Symon Zurkowski, centrocampista polacco arriva in estate, che per il momento ancora non si è messo in mostra:

Quella di Verona per Szymon Zurkowski può essere la prima partita da titolare con la maglia viola in campionato. Le contemporanee squalifiche di Pulgar e Castrovilli (rientreranno sabato 30 novembre al Franchi con il Lecce), aprono la strada al talentuoso giocatore polacco. A maggior ragione in questi 10 giorni Szymon farà tutto il possibile per convincere ancora di più il proprio allenatore in allenamento e giocarsi al meglio la sua chance.

E questo a prescindere da quale assetto tattico sceglierà il tecnico viola, visto che i tre centrocampisti centrali restano una costante. Piccolo inciso: la sensazione è che Montella decida di riproporre ancora il 3- 5- 2, anche se il rientro di Ribery potrebbe far pensare all’ipotesi di un 4- 3- 3 visto che Vlahovic a Cagliari ha comunque fatto bene, segnando una doppietta. Fatta questa considerazione, la sfida con il Verona per Zurkowski sarà sicuramente un test importante.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok