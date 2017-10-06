I due intoccabili della Fiorentina si chiamano Pezzella e Astori. E adesso Pioli studia la difesa a tre, Vitor Hugo prescelto ma...

L'analisi della Nazione, Pioli non lo dice ma sta pensando al cambiamento. Un centrocampo più folto e una difesa diversa. Questo è il momento giusto...

Era nata come difesa a tre. Formula tattica mai facile, è vero, ma fra mercato e idee estive, la Fiorentina i candidati giusti se li era portati a casa. E Pioli, certamente, la tentazione l’ha avuta, ma poi ha deciso di varare il modulo ’a quattro’, dove oltre ai terzini (indispesabili nel meccanismo ridotto), ha dovuto iniziare a lavorare anche e soprattutto con gli esterni. Nel cammino a saliscendi di questa prima parte della stagione, però, l’ipotesi di ampliare la linea di centrocampo e riaccendere così il progetto di una difesa con tre terzini marcatori, sembra adesso tornare di grande attualità.

Pioli magari non lo dice, ma ci sta pensando e allora ecco che anche i giorni delle scelte per dare un volto diverso al reparto arretrato, potrebbero essere proprio questi. I giorni dello stop al campionato e che portano dritti alla ripresa contro l’Udinese.

I nomi degli intoccabili sono due. Il primo, quello più naturale, è ovviamente quello del capitano, Astori. Il secondo porta dritto all’argentino Pezzella prelevato dal Betis Siviglia con la volontà di consegnargli un posto fra i titolari. Missione possibile in una difesa ’a quattro’, ma addirittuta scontata in un modulo ’a tre’.

Poi ecco i dubbi. Tre in fila, uno via l’altro con Vitor Hugo prescelto naturale per posizionarsi a sinistra, ma da troppe settimane in un limbo tutto da chiarire. Ci sono poi Laurini e Milenkovic. I due sono in posizioni opposte per questioni anagrafiche e quindi per esigenze legate alle idee di Pioli.

La Nazione