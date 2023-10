Due giocatori per ruolo: Kayode e Parisi sono la gioia di Italiano. Vengo fresco sulle fasce della Fiorentina 

Tira un vento fresco sulle fasce della Fiorentina. Un vento di futuro. Nella Viola dove funziona quasi tutto, la parte più sorprendente riguarda gli esterni della difesa a quattro di Vincenzo Italiano. Il tecnico, si sa, ha sempre chiesto alla società di avere due giocatori per ruolo, non molto distanti per qualità. Uno se l’è trovato pronto in casa, l’altro è arrivato in estate con una stagione di ritardo visto che era già stato cercato in passato. Adesso il baby boom: Michael Kayode e Fabiano Parisi sono la gioia dell’allenatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI TERRACCIANO