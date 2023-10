Terracciano: “Nessuno mi ha regalato niente, conquistato tutto con il lavoro. Christensen? Crescerà”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

“Vittoria a Napoli? La nostra identità è sempre quella e sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Non sono meravigliato perchè so il valore della squadra e quando vinci in campi del genere fa piacere. L’importante ora è recuperare tutti i Nazionali e non avrebbe senso porci obiettivi a lungo termini. Con l’Empoli sarà una partita complicata e piena di insidie che poi porterà ad un bel tour de force.

Conference League? In questi 3 anni col mister si è sempre avuto la percezione di una squadra che se la può giocare con tutti. Dobbiamo recuperare in Conference perchè è un girone molto più complicato e ci sono già partite da dentro o fuori.

Trofeo? E’ stata un’estate complicata perchè due finali perse ti lasciano un segno dentro. Il ricordo fa male ma lo lasciamo lì per cercare di conquistare qualcosa di importante.

La mia storia? Nessuno mi ha regalato niente e mi sono conquistato tutto con il lavoro. Non so se sono un esempio ma spero di esserlo. Vado fiero del mio percorso.

Svolta nella mia carriera? Non penso ci sia solo un momento in particolare. Ho sempre lavorato nello stesso modo e quello che conquisti devi essere bravo a non disperderlo.

Christensen? E’ un ragazzo straordinario. Sempre sorridente ed a livello tecnico lui viene da un’altra scuola quindi è normale che si debba adattare. Crescerà nel tempo e non posso che parlare bene di lui.

Cosa ha portato Italiano? Venivamo da stagioni molto negative e lui ha portato entusiasmo e quello che ci mancava anche dal punto di vista della convinzione. Noi ci siamo messi a disposizione e lo seguiamo sempre in tutto.”

