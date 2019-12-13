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Dragowski: "Vogliamo vincere contro l'Inter anche per Montella. Ribery fa la differenza in campo ma..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal portiere della Fiorentina Bartolomiej Dragowski: "Per noi questo è indubbiamente un momento duro ma dobbiamo ripartire. Nessuno è felice dopo quattro ko con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 17:04
Dragowski: "Vogliamo vincere contro l'Inter anche per Montella. Ribery fa la differenza in campo ma..." - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal portiere della Fiorentina Bartolomiej Dragowski: "Per noi questo è indubbiamente un momento duro ma dobbiamo ripartire. Nessuno è felice dopo quattro ko consecutivi, dobbiamo superare questa crisi e trovare il modo più veloce. L'Inter è la capolista ed è una squadra forte ma non abbiamo paura, daremo in campo tutto quello che abbiamo, vogliamo vincere questa gara anche per Montella. Ribery? È un calciatore straordinario, fa la differenza quando è in campo, ora che non c'è tutti dobbiamo farla. Franck è un grande motivatore anche quando non gioca".

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