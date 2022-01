Dragowski-Terracciano, chi sarà il titolare in Coppa Italia contro il Napoli? Deciderà Italiano

Terracciano si è piantato nel mezzo ai pali viola e l’ha fatto con autorevolezza e non certo per la stazza fisica, poi il recupero fisico atletico del compagno rivale dilatato nel tempo per scongiurare un’eventuale ricaduta, ha contribuito a spostare gli equilibri dalla parte di Terracciano. Con l’inizio del nuovo anno Dragowski è tornato finalmente a disposizione di Italiano ma a Torino lunedì sera la scelta è stata ugualmente nel senso degli ultimi tre mesi. Ora in Coppa Italia Italiano dovrà fare una scelta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

