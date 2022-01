Verso il Napoli, Duncan dal 1′ così come Saponara, fuori Callejon. Vlahovic confermato

Stamani alle 11 è in programma l’allenamento decisivo in vista della partita del “Maradona” ed è già il momento delle scelte. Domani pomeriggio ci saranno dei cambiamenti anche se non stravolgimenti. A centrocampo ad esempio è quasi certo l’utilizzo di Duncan dal primo minuto. Per gli esterni d’attacco sarà una bella lotta con Saponara che potrebbe prendere il posto di Callejon, senza dimenticare l’opzione Ikoné. Nessun dubbio sulla conferma di Vlahovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

