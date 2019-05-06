Labaro Viola

Dragowski marziano ad Empoli, il West Ham lo vuole e manda gli osservatori allo stadio

Il West Ham ha spedito uno scout a Empoli-Fiorentina per seguire, con particolare attenzione, la prestazione di Bartomej Dragowski, portiere polacco attualmente in prestito agli azzurri proprio dal cl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 15:06
Dragowski marziano ad Empoli, il West Ham lo vuole e manda gli osservatori allo stadio - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
News
Fiorentina
Empoli
Dragowski
West Ham
Condividi

Il West Ham ha spedito uno scout a Empoli-Fiorentina per seguire, con particolare attenzione, la prestazione di Bartomej Dragowski, portiere polacco attualmente in prestito agli azzurri proprio dal club viola. Relazione ottima per gli Hammers che sono alla ricerca di un portiere giovane e di buon affidamento. Per Dragowski sono tanti gli interessamenti nelle ultime settimane, non solo quello londinese ma anche club tedeschi e spagnoli.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok