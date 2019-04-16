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Dragowski da record, prestazione mostruosa a Bergamo. Mai nessuno ha fatto cosi tante parate

La gara di ieri tra Atalanta e Empoli ha come protagonista Bartlomiej Dragowski. Il portiere dei toscani arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si è reso protagonista di una prestazione super. Come rife...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 12:52
Dragowski da record, prestazione mostruosa a Bergamo. Mai nessuno ha fatto cosi tante parate - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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La gara di ieri tra Atalanta e Empoli ha come protagonista Bartlomiej Dragowski. Il portiere dei toscani arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si è reso protagonista di una prestazione super. Come riferisce Opta, società di elaborazione di dati sportivi, l’estremo difensore dell’Empoli ha effettuato ben 17 parate, un vero e proprio record di interventi dal 2004/05 (anno in cui Opta ha cominciato a raccogliere questi dati).

Alfredopedullà.com

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