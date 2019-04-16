Dragowski da record, prestazione mostruosa a Bergamo. Mai nessuno ha fatto cosi tante parate

La gara di ieri tra Atalanta e Empoli ha come protagonista Bartlomiej Dragowski. Il portiere dei toscani arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si è reso protagonista di una prestazione super. Come rife...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2019 12:52

EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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