Dragowski da record, prestazione mostruosa a Bergamo. Mai nessuno ha fatto cosi tante parate
La gara di ieri tra Atalanta e Empoli ha come protagonista Bartlomiej Dragowski. Il portiere dei toscani arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si è reso protagonista di una prestazione super. Come rife...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 12:52
La gara di ieri tra Atalanta e Empoli ha come protagonista Bartlomiej Dragowski. Il portiere dei toscani arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si è reso protagonista di una prestazione super. Come riferisce Opta, società di elaborazione di dati sportivi, l’estremo difensore dell’Empoli ha effettuato ben 17 parate, un vero e proprio record di interventi dal 2004/05 (anno in cui Opta ha cominciato a raccogliere questi dati).
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