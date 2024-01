Dove traslocherà la Fiorentina? Oltre a Lucca idea Arezzo. Pistoia stadio malconcio, a Prato non è da A

Oltre Lucca, di recente sono stati fatti degli interventi di maquillage tali da farlo diventare – oltre ovviamente al Castellani di Empoli (unico omologato per la serie A) ma per il quale la sindaca Brenda Barnini ha chiuso ogni porta – l’unico sul quale forse si può fare un ragionamento. Ci sarebbe anche Pistoia segnata in agenda ma il Melani (13mila posti) è malconcio. Ha dalla sua però la grande vicinanza a Firenze. Prato non ha un impianto da serie A, all’Arena Garibaldi di Pisa (al netto della rivalità) ci sono infiltrazioni e settori inagibili. Una riflessione si potrebbe al limite fare su Arezzo. Giani prende comunque tempo. Lo riporta la Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA ALL-IN PER NGONGE, HA DATO L’OK AL TRASFERIMENTO. NELLA TRATTATIVA INSERITO ANCHE FARAONI?