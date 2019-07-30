Doppio colpo viola, Boateng e Lirola sono della Fiorentina per 16 milioni totali. I dettagli

Doppia operazione in entrata per la Fiorentina: la società viola sta chiudendo con il Sassuolo per Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola. Dopo i contatti continui delle ultime ore, le parti si sono nuovam...

Doppia operazione in entrata per la Fiorentina: la società viola sta chiudendo con il Sassuolo per Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola. Dopo i contatti continui delle ultime ore, le parti si sono nuovamente incontrate per definire l'affare.

Oggi è prevista la chiusura per Boateng: operazione da 1 milione di euro e contratto biennale per il ghanese che ha trascorso la seconda parte dell'ultima stagione al Barcellona. Nelle prossime ore verrà sancita l'intesa definitiva. Poi sarà la volta di Lirola, seguito a lungo dalla Fiorentina e destinato a vestirsi di viola dopo una trattativa estenuante, per il terzino spagnolo operazione in chiusura sulla base di circa 15 milioni, c'è ancora una minima distanza a si proseguirà nelle prossime ore.

GianlucaDiMarzio.com