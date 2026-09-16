Dopo il Franchi, anche San Siro si inchina a Rui Costa: l’omaggio del Meazza all’ex numero 10

Il presidente del Benfica torna nello stadio che lo ha visto protagonista con la maglia del Milan: prima della sfida di Europa League il tributo del pubblico rossonero

Dopo il Franchi, anche San Siro si inchina a Manuel Rui Costa. Il presidente del Benfica torna a Milano in occasione della sfida di Europa League contro il Milan e riceve l'omaggio del Meazza, lo stadio che per anni lo ha visto protagonista con la maglia rossonera.

Un ritorno dal forte valore simbolico per l'ex numero 10, ancora oggi legato ai colori rossoneri oltre a quello della Fiorentina. Rui Costa non ha mai nascosto l'affetto per il club e per quella squadra con cui ha condiviso alcuni degli anni più importanti della sua carriera.

Prima della partita in mezzo ai cori dei suoi vechhi tifosi, il portoghese ha raccontato così le emozioni del ritorno: “Essere accolto così è un momento di grande onore. Grazie a tutti per questi cinque anni meravigliosi che ho passato qua. Abbiamo vinto tutto insieme a voi. Fare parte un po' di questa storia mi riempie d'orgoglio"

Dopo l'omaggio ricevuto al Franchi in occasione del centenario della Fiorentina, dunque, anche il Meazza ha voluto celebrare uno dei grandi protagonisti della storia recente del Milan.