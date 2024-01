Dopo Dodò anche Castrovilli torna ad allenarsi in gruppo. Il messaggio social: “I’m back”

Anche Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Lo fa sapere lo stesso ex numero 10 della Fiorentina con un post sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato qualche scatto dell’allenamento di oggi e commentando con queste parole: “I’m back”. Sarà una risorsa per mister Vincenzo Italiano o rimarrà ai margini dopo essere stato ad un passo dall’addio a Firenze in estate?

