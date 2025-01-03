Dopo Biraghi accostato al Bologna anche Arthur, Italiano spinge per ritrovare i suoi alfieri

Il regista brasiliano, rinato a Firenze dopo annate grigie, con i viola in tutte le competizioni ha totalizzato 48 presenze con 2 gol e 4 assist

Arthur Melo e Vincenzo Italiano potrebbero ritrovarsi presto insieme. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, questa possibilità non è da escludere. Il centrocampista brasiliano, fuori dai piani della Juventus già dalla scorsa estate, sembrava destinato al Betis Siviglia. Tuttavia, la trattativa con il club andaluso avrebbe subito un rallentamento significativo. Per questo motivo, Arthur sarebbe stato proposto anche al Bologna, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. La buona stagione fatta alla Fiorentina sotto la guida proprio di Italiano potrebbe accelerare la trattativa.

Per il tecnico siciliano, dopo che nelle ultime ore era rimbalzato anche il nome di Cristiano Biraghi per rimpiazzare Lykogiannis, potrebbe così concretizzarsi un mercato a "tinte viola".

Dalla Turchia scrivono: “Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia”

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