Domani Ranieri darà una risposta alla Nazionale, se rifiuta si andrà su Pioli. La Fiorentina attende

La Fiorentina attende. Si perchè la situazione che si è creata in casa Nazionale Italiana riguarda da vicino anche le scelte di casa viola. Spalletti è stato esonerato e la Federazione italiana ha Claudio Ranieri come primo obiettivo per la panchina azzurra, il secondo obiettivo porta il nome di Stefano Pioli. Ed è proprio l’ex capitano e tecnico viola che aveva già un accordo di massima con la Fiorentina per il ruolo di allenatore, bisognava solo sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo, e poi sistemare burocraticamente la rescissione dal contratto arabo, cosa per niente facile che richiedeva e richiedeva molto tempo e diplomazia. Ma adesso la Nazionale ha rimesso tutto in discussione.

Claudio Ranieri, contattato oggi da Gravina che gli ha offerto la panchina azzurra, ha inizialmente rifiutato la proposta ma poi ha preso tempo perchè impegnato con la Roma per il ruolo da dirigente e darà la sua risposta nella giornata di domani. In caso di rifiuto il prescelto sarà Stefano Pioli che in quel caso dovrà decidere se continuare i dialoghi e gli accordi con la Fiorentina oppure se prendere la strada di Coverciano per cercare di portare la Nazionale italiana ai prossimi mondiali. In tutto questo la società viola resta in grande attesa di novità, perchè adesso non dipende più dai viola…