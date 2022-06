Domani l’incontro tra la Fiorentina e Italiano, si parlerà del rinnovo di contratto e degli acquisti

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, prove di futuro ancora insieme. Domani incontro per il prolungamento del contratto con adeguamento. Il futuro di Italiano con la Fiorentina passerà dal summit che andrà in scena nella giornata di domani, sarà più chiaro se ci saranno le condizioni per proseguire insieme (ma al momento tutto fa pensare che si possa andare avanti). Poi dovrebbe arrivare il rinnovo. E la Fiorentina comincerà a programmare la prossima stagione, ancora con Vincenzo Italiano. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI BUCCIANTINI