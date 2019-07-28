Domani incontro ACF-Pezzella, l'argentino non vuole che gli si tolga la fascia per darla a Chiesa. Lo scenario

Il futuro di German Pezzella sarà sempre più chiaro a partire dalla giornata di domani. Il difensore e capitano della Fiorentina è infatti rientrato dalle vacanze extra concesse per la Coppa America e...

Il futuro di German Pezzella sarà sempre più chiaro a partire dalla giornata di domani. Il difensore e capitano della Fiorentina è infatti rientrato dalle vacanze extra concesse per la Coppa America e incontrerà la società per risolvere un caso nato, nel corso delle ultime settimane, soprattutto per l'operato del suo agente.

Domani, dicevamo, perché Pezzella domani incontrerà la dirigenza del club viola per fare chiarezza sul proprio futuro. La Fiorentina non ha intenzione di perderlo o di cederlo, ma tratterà con lui la possibilità di togliergli la fascia da capitano per darla a Federico Chiesa (altro caso esploso nello spogliatoio). Una scelta che il giocatore potrebbe non gradire e, per questo, non è da escludere a priori una rottura.

Una rottura, ma verso quale squadra? Pezzella vuole un club competitivo e a inizio mercato l'agente lo ha offerto sia alla Roma che al Milan. Il club rossonero oggi non è più un'opzione. L'acquisto di Duarte dal Flamengo, almeno numericamente, chiude il mercato dei difensori in entrata. Più percorribile è invece la pista giallorossa che continua, anche dopo l'acquisto di Mancini dall'Atalanta, a cercare un innesto nel ruolo.

Non a qualunque cifra però, con la Fiorentina che chiede almeno 20/25 milioni per un eventuale addio di Pezzella. La Roma a quelle cifre non ha alcuna intenzione di arrivare e, al massimo, potrebbe valutare l'ipoteso di uno scambio (ai viola piace da tempo Schick, ma le valutazioni di entrambi i giocatori difficilmente aiuteranno l'accordo). Per questo domani, Pradé, proverà a convincere il difensore che, nonostante il rapporto con Montella sia ben diverso da quello (ottimo) che aveva con Pioli, la permanenza alla Fiorentina può essere per tutti la scelta migliore.

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