Dodò sta crescendo, con il Milan finalmente una prestazione all’altezza: 81 i palloni giocati

C’è molto altro dietro ai gol di Gonzalez e di Jovic che hanno regalato alla Fiorentina una serata da ricordare. La vittoria col Milan, una prova di carattere e solidità anche in difesa. E quella classifica, che complice un po’ di continuità a lungo ricercata, prova a farsi più interessante. Ha esultato con un urlo liberatorio il tecnico Vincenzo Italiano, a fine gara. Per tutta la partita ha osservato, guidato e accompagnato i suoi giocatori con tanti elogi e applausi visibilmente soddisfatto di quanto stava vedendo: gli interpreti viola che rispondevano sul campo con ciò che il tecnico aveva chiesto loro nei minimi dettagli.

Dodò contro il MiLan ha offerto una prestazione davvero notevole. Oltre all’assist perfetto per il gol del raddoppio di Jovic, il brasiliano è risultato il migliore in assoluto per palloni giocati (81) e per palloni giocati in avanti andati a buon fine (24). Segno che il gioco viola passava praticamente sempre da lui e che quasi mai ha sbagliato un’uscita o un’impostazione. Non solo. Dodò è stato il migliore dei viola anche per passaggi riusciti (46), per recuperi (8, come Bonaventura e Amrabat) e per velocità nello sprint (33 km/h). Finalmente una prestazione all’altezza del suo talento e del cartellino che la Fiorentina ha acquistato la scorsa estate. Lo scrive Repubblica.

