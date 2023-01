Dodò spiega: “Con Gonzalez posso giocare al meglio, lui si accentra e io ho tutta la fascia”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il difensore della Fiorentina Dodò. Queste le sue parole riguardanti la partita con la Lazio: “Gonzalez? E’ un grande amico, parliamo spesso. Quando è arrivato il gol sono stato felicissimo perché è uno schema che proviamo in allenamento. Averlo davanti sulla fascia libera le mie corse perché si accentra, E’ un calciatore della Nazionale argentina, per me è una gratificazione giocare con lui. Campionato italiano? Sono stato sette mesi fermo per la guerra in Ucraina, sono tornato in un campionato forte e adesso sto cercando di far capire a tutti cosa valgo”

IL PARERE DI BIRAGHI