Biraghi: “Siamo stati un tempo nella metà campo della Lazio, usciamo da Roma soddisfatti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a DAZN del pareggio della viola a Roma con la Lazio. Queste le sue parole: ”

“Siamo stati 40′ nella metà campo avversaria, abbiamo preso gol su calcio d’angolo ma andiamo via da Roma soddisfatti. Il ritorno di Nico? E’ importantissimo, purtroppo per un problema che lo ha perseguitato c’è mancato tanto, sono contento che abbia ritrovato il sorriso e può darci una grossa mano. Siamo ancora in corsa su tre fronti, dobbiamo solo andare avanti giorno per giorno e recuperare. Mercoledì abbiamo la Coppa Italia che per noi è importantissima, dobbiamo lavorare perché le prestazioni ci sono”.