Dodo: "Speriamo di convincere Italiano a restare con noi. Io voglio restare a Firenze tutta la vita"

Giornata di Media Day all'interno del Viola Park dove ha rilasciato delle dichiarazioni anche il terzino della Fiorentina Dodo, queste le sue parole: "Noi stiamo avendo una grande opportunità perché l...

Giornata di Media Day all'interno del Viola Park dove ha rilasciato delle dichiarazioni anche il terzino della Fiorentina Dodo, queste le sue parole: "Noi stiamo avendo una grande opportunità perché l'anno scorso abbiamo perso quindi sappiamo come giocare questa finale, stiamo preparando tutto al meglio non solo a livello individuale ma anche di squadra per portare un trofeo a Firenze. Fisicamente sto bene, è difficile dopo quell'infortunio grave tornare al 100%, ma io sono preparato mi sono allenato forte e sono in crescita dopo l'infortunio, sto bene fisicamente. I capelli domani li faccio grigi, vediamo per la finale. Due giorni fa ho parlato con Tyson che è un mio ex compagno allo Shaktar che gioca nel Paok e che ha battuto 2-0 l'Olympiakos, gli ho chiesto dell'Olympiakos e lui mi ha detto che è una squadra forte che l'attaccante è forte, come l'esterno e il terzino però c'è un altra cosa che mi ha detto che non posso dire perché è un segreto e credo che andremo a fare una grande partita. Italiano non sappiamo cosa pensa pensa solo al finale di stagione e non dopo, lo ringrazio per quello che ha fatto per questa squadra e speriamo resti con noi pure il prossimo anno"

LE PAROLE DI TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-finale-sappiamo-cosa-ci-aspetta-ma-ora-ce-da-vincere-domani-per-garantirci-leuropa/254204/