Dodò: “Sono ancora al 90% del mio potenziale, spero di arrivare al 100% per la fine della stagione”

Vigilia di Conference League per la Fiorentina, il terzino destro Dodò ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:

“Domani per noi è troppo importante, giocare una semifinale europea per noi è una cosa diversa, possiamo fare una grande prestazione per noi e per tutti i tifosi. Quando sono arrivato qui ho conosciuto tutti, il mister mi diceva sempre di stare tranquillo che non era facile fare bene cosi velocemente, il mio rendimento è frutto del lavoro non solo al centro sportivo ma anche a casa. Per domani siamo tutti concentrati nel fare una grande partita, abbiamo grande fiducia e per noi è molto meglio arrivare in queste condizioni. Sarebbe bello ripetere la partita contro il Sivasspor, abbiamo subito gol ma noi stavamo tranquilli e infatti abbiamo vinto 1-4.

Non sto ancora pensando al colore dei capelli da fare in caso di vittoria, pensiamo prima a vincere poi vedremo. I tifosi della Fiorentina hanno un rapporto con me molto bello, ho un amico che lavora in un supermarket qui a Firenze, mi dice che i tifosi sono impazziti per me, del mio lavoro e delle mie corse e mi sprona a fare sempre meglio. Sia De Zerbi che Italiano apprezzano il saper giocare la palla, sono cresciuto tanto con Italiano, credo di essere al 90% del mio valore, speriamo di arrivare al 100% alla fine della stagione”

