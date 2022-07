Dodò si presenta: “Pronto per una stagione meravigliosa con la Fiorentina. Voglio rendere felici i tifosi”

Arrivato ieri nel ritiro della Fiorentina a Moena, Dodò ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola al sito ufficiale della società gigliata. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di essere arrivato alla Fiorentina. Spero di fare una stagione meravigliosa. Grazie a tutti, vengo purtroppo da un Paese in cui da mesi è in corso una guerra. Farò il possibile per far felici i tifosi viola. Mando un abbraccio a tutti i tifosi viola e ringrazio il club questa bella opportunità”.