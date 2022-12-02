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Dodò si è rimesso in moto ma la sua condizione resta in ritardo: serve un segnale forte

Dodò si è rivisto in campo ma dovrà accelerare il suo ritmo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 09:20
Dodò si è rimesso in moto ma la sua condizione resta in ritardo: serve un segnale forte - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Discreta ma assolutamente da rivedere la risposta di Dodo che punta dritto al recupero definitivo in vivsta della ripresa della stagione, ma che è evidente, dovrà dare segnali molto più importanti nei prossimi test in calendario. Lo scrive La Nazione.

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