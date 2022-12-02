Dodò si è rimesso in moto ma la sua condizione resta in ritardo: serve un segnale forte
Dodò si è rivisto in campo ma dovrà accelerare il suo ritmo
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 09:20
Discreta ma assolutamente da rivedere la risposta di Dodo che punta dritto al recupero definitivo in vivsta della ripresa della stagione, ma che è evidente, dovrà dare segnali molto più importanti nei prossimi test in calendario. Lo scrive La Nazione.
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