Dodò: "Grazie tifosi per essere sempre con noi, ci vediamo giovedì al Franchi"

Il terzino Viola ha commentato la prima uscita stagionale del nuovo gruppo targato Raffaele Palladino in quel di Parma

Attraverso il proprio profilo Instagram il terzino brasiliano della Fiorentina Domilson Dodò ha commentato con un post la prima uscita stagionale: "Il nostro anno è iniziato, volevamo la vittoria, ma siamo usciti con un punto, restiamo concentrati perchè ci sono tante cose belle per noi quest'anno, grazie tifosi, siete sempre con noi, Giovedì vi aspettiamo tutti al Franchi per iniziare la nostra rincorsa europea, forza Viola."

https://www.labaroviola.com/graziani-palladino-non-mi-e-piaciuto-deve-ancora-capire-che-squadra-ha-in-mano-per-affrontare-bene-il-campionato/264579/